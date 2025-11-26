Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных переговоров по Украине

Помощник президента сказал, что обсудит вопрос об утечках со спецпредставителем Трампа Уиткоффом. Ушаков подчеркнул, что их контакты носят закрытый характер. Стенограмму, как утверждалось, разговора ранее опубликовал Bloomberg

Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Некоторые утечки в СМИ о телефонных переговорах по Украине носят фейковый характер, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Там есть утечки относительно телефонных контактов... Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом носят закрытый характер», — сказал помощник главы государства.

В то же время он назвал утечки по поводу контактов по вопросу об украинском урегулировании недопустимыми. Россия еще ни с кем конкретно не обсуждала американский план, подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что обсудит утечки со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. «Про утечку по телефону обменяемся мнениями», — отметил помощник президента.

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября. Дмитриев назвал публикацию фейком.

