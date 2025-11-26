 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп заявил, что слова, приписываемые Уиткоффу, «это обычное дело», и переговорщик, как правило, занимается именно этим. Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора спецпосланника президента США с Ушаковым
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, который ранее обнародовал стенограмму разговора спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, передает The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ приводит слова Трампа, сказанные накануне: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это (мирную сделку. — РБК) Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

«Нужно сказать: «Смотрите, они хотят этого». Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров <...> Я предполагаю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки и что-то получать», — добавил Трамп.

Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву
Политика
Дональд Трамп

Bloomberg без указания источника информации ранее опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Беседа Ушакова и Уиткоффа, по сообщению Bloomberg, длилась чуть больше пяти минут.  В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому президенту следует обсудить вопрос мирного урегулирования с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg своего разговора с Ушаковым.

Стив Уиткофф Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Путин телефонные переговоры сектор Газа Ближний Восток
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
