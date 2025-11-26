Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым

Трамп заявил, что слова, приписываемые Уиткоффу, «это обычное дело», и переговорщик, как правило, занимается именно этим. Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора спецпосланника президента США с Ушаковым

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, который ранее обнародовал стенограмму разговора спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, передает The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ приводит слова Трампа, сказанные накануне: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это (мирную сделку. — РБК) Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

«Нужно сказать: «Смотрите, они хотят этого». Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров <...> Я предполагаю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки и что-то получать», — добавил Трамп.

Bloomberg без указания источника информации ранее опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Беседа Ушакова и Уиткоффа, по сообщению Bloomberg, длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому президенту следует обсудить вопрос мирного урегулирования с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg своего разговора с Ушаковым.