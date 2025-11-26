Ушаков отреагировал на публикацию расшифровки разговора с Уиткоффом
Россия не сливает информацию о конфиденциальных разговорах, это делают другие с целью ухудшить двухсторонние отношения, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию Bloomberg стенограммы его телефонного разговора со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Журналист поинтересовался, является ли стенограмма фейком.
«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров (они закрытый характер носят) я не комментирую. Никто не должен комментировать», — сказал он.
На вопрос, откуда у СМИ такая информация, помощник президента ответил: «Не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы».
Зарубин также спросил, с какой целью обнародуется подобная информация.
«Чтобы нам помешать. Вряд ли это делают для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов.
Материал дополняется
