Песков прокомментировал «чуть-чуть севший» голос Путина

Владимир Путин (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, такое бывает и не повлияет на работу главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

«Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что случилось с голосом Путина.

По его словам, это никак не повлияет на работу президента и его график.

На севший голос Путина обратили внимание во время его переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи Жапаров заявил, что Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и в области продовольствия. В свою очередь российский президент пригласил киргизского коллегу на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября. В последний день пребывания в стране Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).