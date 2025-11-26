Песков прокомментировал «чуть-чуть севший» голос Путина
Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, такое бывает и не повлияет на работу главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».
«Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что случилось с голосом Путина.
По его словам, это никак не повлияет на работу президента и его график.
На севший голос Путина обратили внимание во время его переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи Жапаров заявил, что Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и в области продовольствия. В свою очередь российский президент пригласил киргизского коллегу на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября. В последний день пребывания в стране Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
