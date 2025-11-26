 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков прокомментировал «чуть-чуть севший» голос Путина

Песков: «чуть-чуть севший» голос Путина не повлияет на его рабочий график
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Голос президента России Владимира Путина на переговорах в Бишкеке был чуть-чуть севшим, такое бывает и не повлияет на работу главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

«Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что случилось с голосом Путина.

По его словам, это никак не повлияет на работу президента и его график.

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
Политика

На севший голос Путина обратили внимание во время его переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи Жапаров заявил, что Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и в области продовольствия. В свою очередь российский президент пригласил киргизского коллегу на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября. В последний день пребывания в стране Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Анастасия Луценко
Дмитрий Песков Владимир Путин Голос Бишкек
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56