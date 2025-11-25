Путин прилетел в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.
В аэропорту Манас российского лидера встретили с поднятыми государственными флагами и почетным караулом. Борт Путина лично встретил глава республики Садыр Жапаров. Президент планирует провести в столице Киргизии три дня — с 25 по 27 ноября.
Официальный визит Путина в Киргизию начнется с возложения венков к Вечному огню на площади Победы, рассказал ранее помощник президента Юрий Ушаков. На следующий день состоятся протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры.
Ранее в администрации Жапарова сообщили, что в ходе визита Путина запланированы переговоры на высшем уровне и взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.
По итогам встречи лидеры России и Киргизии подпишут совместное заявление и ряд документов о двустороннем сотрудничестве.
В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в октябре 2023 года для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Приглашение посетить Киргизию российский президент получил во время июльского визита Жапарова в Москву.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили