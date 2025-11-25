Путин прилетел в Киргизию

Video

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

В аэропорту Манас российского лидера встретили с поднятыми государственными флагами и почетным караулом. Борт Путина лично встретил глава республики Садыр Жапаров. Президент планирует провести в столице Киргизии три дня — с 25 по 27 ноября.

Официальный визит Путина в Киргизию начнется с возложения венков к Вечному огню на площади Победы, рассказал ранее помощник президента Юрий Ушаков. На следующий день состоятся протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры.

Ранее в администрации Жапарова сообщили, что в ходе визита Путина запланированы переговоры на высшем уровне и взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

По итогам встречи лидеры России и Киргизии подпишут совместное заявление и ряд документов о двустороннем сотрудничестве.

В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в октябре 2023 года для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Приглашение посетить Киргизию российский президент получил во время июльского визита Жапарова в Москву.