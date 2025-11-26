 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре
Владимир Путин и Садыр Жапаров&nbsp;
Владимир Путин и Садыр Жапаров  (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Киргизии Садыра Жапарова на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.

«В конце года у нас еще будет возможность увидеться в России на заседании Высшего Евразийского совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ», — сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров. Предыдущая встреча лидеров состоялась 2 июля.

Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Video

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября с государственным визитом. Он пробудет в Киргизии три дня и покинет ее 27 ноября. Сейчас он находится в здании администрации президента Киргизии «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.

У входа в резиденцию его встретил Жапаров. Президенты поприветствовали друг друга, а также представили членов официальных делегаций. После этого Путин и Жапаров вошли в зал заседаний, где начались двусторонние переговоры. Стороны намерены обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
СНГ саммит СНГ Садыр Жапаров встреча переговоры
Материалы по теме
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России
Политика
Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 11:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 11:00
Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей Политика, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года Политика, 11:14
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ Спорт, 11:09
Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти после ударов БПЛА Политика, 11:08
Почему франшизы частных школ становятся привлекательными для бизнеса Франшизы, 11:04
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Политика, 11:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине Политика, 10:57
Эксперты ЦБ увидели избыточный оптимизм у россиян из-за роста доходовПодписка на РБК, 10:50
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России Политика, 10:46
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру Спорт, 10:44
Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам за сбор данных о работе ПВО Политика, 10:41
Google ищет любопытных сотрудников: как они влияют на организации Образование, 10:38
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30