Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре

Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Киргизии Садыра Жапарова на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.

«В конце года у нас еще будет возможность увидеться в России на заседании Высшего Евразийского совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ», — сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров. Предыдущая встреча лидеров состоялась 2 июля.

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября с государственным визитом. Он пробудет в Киргизии три дня и покинет ее 27 ноября. Сейчас он находится в здании администрации президента Киргизии «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.

У входа в резиденцию его встретил Жапаров. Президенты поприветствовали друг друга, а также представили членов официальных делегаций. После этого Путин и Жапаров вошли в зал заседаний, где начались двусторонние переговоры. Стороны намерены обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.