Политика⁠,
0

Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России

Жапаров: Киргизия видит поддержку России в сфере энергетики и продовольствии
Владимир Путин и&nbsp;Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и области продовольствия. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.

«Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку по всем ключевым направлениям. Особенно в энергетике и продовольствии», — сказал Жапаров (цитата по «РИА Новости»).

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, а также для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), накануне, 25 ноября. Жапаров лично встретил его на летном поле.

Как сообщили в Кремле, Путин в ходе визита должен обсудить с Жапаровым вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях. К подписанию подготовлены Совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных и коммерческих документов.

Путин прилетел в Киргизию
Политика

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ будут подведены итоги взаимодействия в рамках организации в 2025 году. Также страны-члены наметят главные направления совершенствования системы коллективной безопасности. Путин проинформирует коллег о приоритетах председательства России в ОДКБ — оно переходит к стране в 2026 году.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киргизия Садыр Жапаров Владимир Путин официальный визит энергетика поддержка
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
