Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России
Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и области продовольствия. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.
«Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку по всем ключевым направлениям. Особенно в энергетике и продовольствии», — сказал Жапаров (цитата по «РИА Новости»).
Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, а также для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), накануне, 25 ноября. Жапаров лично встретил его на летном поле.
Как сообщили в Кремле, Путин в ходе визита должен обсудить с Жапаровым вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях. К подписанию подготовлены Совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных и коммерческих документов.
На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ будут подведены итоги взаимодействия в рамках организации в 2025 году. Также страны-члены наметят главные направления совершенствования системы коллективной безопасности. Путин проинформирует коллег о приоритетах председательства России в ОДКБ — оно переходит к стране в 2026 году.
Материал дополняется
