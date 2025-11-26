Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
Президент России Владимир Путин прибыл в здание администрации президента Киргизии «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Об этом сообщает агентство АКИpress.
У входа в резиденцию российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Они поприветствовали друг друга, а также представили членов своих официальных делегаций.
После этого Путин и Жапаров вошли в зал заседаний, где пройдут двусторонние переговоры. Стороны намерены обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Президент пробует в Киргизии три дня — до 27 ноября.
Материал дополняется
