Путин прибыл на переговоры с Жапаровым

Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл в здание администрации президента Киргизии «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Об этом сообщает агентство АКИpress.

У входа в резиденцию российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Они поприветствовали друг друга, а также представили членов своих официальных делегаций.

После этого Путин и Жапаров вошли в зал заседаний, где пройдут двусторонние переговоры. Стороны намерены обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Президент пробует в Киргизии три дня — до 27 ноября.

Материал дополняется