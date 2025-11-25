Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Доказательства стремления России напасть на Францию отсутствуют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», его стенограмму опубликовала пресс-служба МИДа.

«К чему они готовят свои народы? К тому, что это неизбежно? Во Франции, как я понимаю, идет «переналадка» всей экономики, заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс. <...> Это, конечно, поразительная история. Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», — заявил российский министр.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил генерала Фабьена Мандона о готовности жертвовать жизнями французских детей ради защиты от России.

Ранее в октябре Мандон заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией. Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».

Позже, в ноябре, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил он.

Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Сам Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.