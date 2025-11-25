Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию
Доказательства стремления России напасть на Францию отсутствуют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», его стенограмму опубликовала пресс-служба МИДа.
«К чему они готовят свои народы? К тому, что это неизбежно? Во Франции, как я понимаю, идет «переналадка» всей экономики, заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс. <...> Это, конечно, поразительная история. Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», — заявил российский министр.
Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил генерала Фабьена Мандона о готовности жертвовать жизнями французских детей ради защиты от России.
Ранее в октябре Мандон заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией. Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».
Позже, в ноябре, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил он.
Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Сам Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили