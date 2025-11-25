 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию

Лавров: доказательства намерений России напасть на Францию отсутствуют
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Доказательства стремления России напасть на Францию отсутствуют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», его стенограмму опубликовала пресс-служба МИДа.

«К чему они готовят свои народы? К тому, что это неизбежно? Во Франции, как я понимаю, идет «переналадка» всей экономики, заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс. <...> Это, конечно, поразительная история. Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», — заявил российский министр.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил генерала Фабьена Мандона о готовности жертвовать жизнями французских детей ради защиты от России.

Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией
Политика
Фабьен Мандон

Ранее в октябре Мандон заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией. Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».

Позже, в ноябре, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил он.

Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Сам Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Сергей Лавров Россия Франция нападение МИД
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией
Политика
Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой
Политика
Захарова ответила на слова Писториуса о скорой войне между НАТО и Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 16:39
Путин прилетел в Киргизию Политика, 16:45
Лукашенко заявил о невиновности дальнобойщиков в ситуации на границе Политика, 16:41
Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
FT узнал, на какое ограничение армии согласился Киев Политика, 16:36
Лавров рассказал о роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине Политика, 16:34
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 16:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Стармер назвал четыре условия для мира на Украине Политика, 16:24
Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине Политика, 16:20
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио Политика, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
ЦСКА увидел две судейские ошибки в матче со «Спартаком» Спорт, 16:16
Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и в клубе Спорт, 16:15