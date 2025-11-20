Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией

Европейцам следует подготовиться к трудностям, с которыми связана самооборона, ведь без нее с нападением извне не справиться, заявил французский генерал. Он подозревает, что Россия может атаковать ЕС. В Москве это отвергали

Фабьен Мандон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

У Европы достаточно экономической и демографической мощи для сдерживания России, но ей не хватает готовности «принять страдания для самозащиты», заявил начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон. Его слова передает RTL.

«Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — сказал Мандон.

Генерал не впервые предупреждает о рисках войны с Россией. Месяц назад, 22 октября, он призвал быть готовыми к «шоку через три-четыре года». «Россия — страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте, и это определяющий фактор в моих приготовлениях», — пояснил он. По мнению Мандона, российские власти воспринимают Европу как слабого игрока, хотя в экономической, демографической и промышленной сферах ЕС превосходит Россию.

«Если наши потенциальные соперники, наши противники, увидят наши усилия по самообороне и заметят решимость, то могут отступить. Если же они почувствуют, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может их остановить», — резюмировал генерал.

Российские власти отвергают возможность нападения на страны НАТО. Как рассказал два года назад президент Владимир Путин, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — объяснил он.

Не верит в возможность атаки со стороны России и венгерский премьер Виктор Орбан, имеющий более теплые отношения с Путиным, чем остальные лидеры ЕС. «В Европейском союзе проживают более 400 млн человек, у России 140 [млн] или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, Россия в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян», — рассказал он.