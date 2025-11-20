 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией

Европейцам следует подготовиться к трудностям, с которыми связана самооборона, ведь без нее с нападением извне не справиться, заявил французский генерал. Он подозревает, что Россия может атаковать ЕС. В Москве это отвергали
Фабьен Мандон
Фабьен Мандон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

У Европы достаточно экономической и демографической мощи для сдерживания России, но ей не хватает готовности «принять страдания для самозащиты», заявил начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон. Его слова передает RTL.

«Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — сказал Мандон.

Генерал не впервые предупреждает о рисках войны с Россией. Месяц назад, 22 октября, он призвал быть готовыми к «шоку через три-четыре года». «Россия — страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте, и это определяющий фактор в моих приготовлениях», — пояснил он. По мнению Мандона, российские власти воспринимают Европу как слабого игрока, хотя в экономической, демографической и промышленной сферах ЕС превосходит Россию.

«Если наши потенциальные соперники, наши противники, увидят наши усилия по самообороне и заметят решимость, то могут отступить. Если же они почувствуют, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может их остановить», — резюмировал генерал.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

Российские власти отвергают возможность нападения на страны НАТО. Как рассказал два года назад президент Владимир Путин, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — объяснил он.

Не верит в возможность атаки со стороны России и венгерский премьер Виктор Орбан, имеющий более теплые отношения с Путиным, чем остальные лидеры ЕС. «В Европейском союзе проживают более 400 млн человек, у России 140 [млн] или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, Россия в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян», — рассказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Евросоюз война
Материалы по теме
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию из-за ударов по Украине
Политика
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
Политика
Евросоюз запланировал создать центр борьбы с «дезинформацией из России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 12:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 12:53
МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году Политика, 12:59
Экс-глава МИ-6 предупредил о реакции британских ВМС на корабль «Янтарь» Политика, 12:57
Госдума обратилась к Мишустину по ответу на конфискацию активов России Политика, 12:56
Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве Общество, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали Общество, 12:52
«Сбер» начал принимать платежи по QR‑кодам во Вьетнаме Финансы, 12:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Вратарь и вингер «Динамо» вернулись к полноценным тренировкам после травм Спорт, 12:37
Захарова обвинила НАТО в планах ограничить перевозки России через Балтику Политика, 12:36
Российские войска заняли Веселое в Запорожской области Политика, 12:34
67-летний разработчик криптокошелька Samourai получил четыре года тюрьмы Крипто, 12:32
«Дом.РФ» привлек на бирже ₽25 млрд Финансы, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Чтобы достичь мастерства, нужны не 10 тыс. часов практики, а нечто другое Образование, 12:30