Россия применила гиперзвуковые ракеты при ударе по ВПК Украины
В ходе ночного массированного удара по ВПК и энергетике Украины Вооруженные силы России применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Помимо «Кинжалов» российские военные задействовали в операции высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Основными целями стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивали их работу. Также удар пришелся на склады, где хранились беспилотные летательные аппараты дальнего следования.
В Минобороне подчеркнули, что удар был нанесен в ответ «на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры). Ракеты способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Кинжал» отличается малой радиолокационной заметностью, способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также ракета может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой.
В последний раз российские войска наносили массированный удар по Украине с применением ракет «Кинжал» утром 19 ноября. Удар был нанесен «по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также по складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины», уточнили в Минобороны.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 249 украинских дронов над российскими регионами. Больше всего БПЛА сбили над акваторией Черного моря — 116. В Краснодарском крае ПВО уничтожила 76 БПЛА, в Крыму — 23, в Ростовской области — 16.
