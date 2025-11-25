 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Над регионами России уничтожили 249 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В период с 23:00 до 7:00 мск средства ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря — 116. В Краснодарском крае ПВО уничтожила 76 БПЛА, в Крыму — 23, в Ростовской области — 16.

Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех
Политика

Семь беспилотников перехватили в небе над Брянской областью, по четыре — в Курской области и над акваторией Азовского моря. Два дрона сбили в Белгородской области, один — в Липецкой области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех погибших и восьми пострадавших в результате атаки дронов.

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Новороссийске пострадали четыре человека. Глава региона назвал ночную атаку ВСУ одной из самых продолжительных и массированных за все время.

Теги
Егор Алимов
Минобороны дроны беспилотники ПВО
