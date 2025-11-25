 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 25 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по обеспечивающим их работу предприятиям энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В нанесении удара участвовали ракеты морского и воздушного базирования, в том числе «Кинжалы», и беспилотные летательные аппараты.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заверили в Минобороны.

Кроме того, ведомство сообщило о поражении «объектов транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемом в интересах ВСУ». Для ударов по ним были использованы БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках
Политика
Фото:Минобороны России

Минэнерго Украины подтвердило повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях в результате взрывов в ночь на 25 ноября.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Минобороны ВПК критическая инфраструктура Минэнерго Украины
Прямой эфир
