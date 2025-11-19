Минобороны сообщило о массированном ударе с «Кинжалами» по Украине
Российские войска утром нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Удар был нанесен «по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины», уточнили в ведомстве.
Минобороны регулярно сообщает об ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 3 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, снабжающим предприятия ВПК Украины.
Утром 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все были сбиты российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях