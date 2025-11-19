Минобороны сообщило о массированном ударе с «Кинжалами» по Украине

Удар нанесли по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, складам с беспилотниками, все задачи выполнены, сообщает оборонное ведомство

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские войска утром нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Удар был нанесен «по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины», уточнили в ведомстве.

Минобороны регулярно сообщает об ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 3 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, снабжающим предприятия ВПК Украины.

Утром 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все были сбиты российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом.