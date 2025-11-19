 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о массированном ударе с «Кинжалами» по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Удар нанесли по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, складам с беспилотниками, все задачи выполнены, сообщает оборонное ведомство
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские войска утром нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Удар был нанесен «по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины», уточнили в ведомстве.

Небо Львова затянуло дымом после ударов по энергообъектам
Политика
Львов

Минобороны регулярно сообщает об ударах по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 3 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, снабжающим предприятия ВПК Украины.

Утром 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все были сбиты российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Минобороны ракеты Кинжал
