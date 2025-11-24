Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC)

На этой неделе переговоры между представителями России и США не запланированы, но Москва остается открытой для них. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, будут ли на этой неделе переговоры между США и Россией.

«Нет, пока нет», — ответил Песков.

Он добавил, что Москва остается открытой для таких переговоров.

«Но пока никакой конкретики по переговорам с нами нет», — пояснил пресс-секретарь.

Материал дополняется