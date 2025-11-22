 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
0

В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня

Сюжет
Переговоры России и Украины
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия рассчитывает, что США предпримут необходимые шаги для подготовки следующего контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, вопрос о новой встрече лидеров уже находится на повестке дня.

Рябков подчеркнул, что Москве важно обеспечить содержательное наполнение возможных переговоров и сохранить рамки, согласованные ранее в Анкоридже.

По итогам саммита на Аляске Трамп заявил о достигнутом в переговорах с Россией прогрессе, но отметил, что соглашения достичь не удалось. Путин оценил встречу с американским президентом позитивно.

«Американцы хорошо понимают этот наш подход <...> Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, работа по поиску путей для дальнейшего взаимодействия продолжается.

Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану
Политика
Дмитрий Песков

В начале ноября Рябков заявил, что условия для проведения встречи Путина и Трампа пока не сформированы. По его словам, формат контакта на высшем уровне требует глубокой подготовки, которая на данный момент не завершена. Рябков отметил, что дипломатические ведомства продолжают работу над содержательной частью повестки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что организовать новый саммит можно быстро, но необходимость в нем отсутствует, а приоритетом остается работа по урегулированию конфликта на Украине.

После телефонного разговора, прошедшего 16 октября, лидеры России и США договорились о встрече в Будапеште, однако спустя неделю Трамп отменил ее, сославшись на отсутствие перспектив продвижения. Путин отмечал, что речь идет скорее о переносе контакта.

По данным Financial Times, Трамп готов вернуться к вопросу проведения встречи, когда сочтет возможным достижение прогресса в переговорах.

