0

Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины

Умеров: текущая редакция плана США отражает большинство приоритетов Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Умеров выразил надежду, что переговоры с ЕС и США в Женеве, начавшиеся 23 ноября, принесут прогресс. Дедлайном для принятия соглашения Трамп назначил 27 ноября. Ранее Зеленский заявил, что соглашение требует доработок
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует большинству ключевых приоритетов Украины, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в телеграм-канале.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал он.

Умеров добавил, что ожидает дальнейшего прогресса на переговорах, начавшихся 23 ноября, между представителями США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров соглашения. 

Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США
Политика
Женева в преддверии переговоров по мирному плану США с участием делегаций Украины и ЕС

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Александра Озерова
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
