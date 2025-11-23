Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины

Умеров выразил надежду, что переговоры с ЕС и США в Женеве, начавшиеся 23 ноября, принесут прогресс. Дедлайном для принятия соглашения Трамп назначил 27 ноября. Ранее Зеленский заявил, что соглашение требует доработок

Рустем Умеров (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует большинству ключевых приоритетов Украины, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в телеграм-канале.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал он.

Умеров добавил, что ожидает дальнейшего прогресса на переговорах, начавшихся 23 ноября, между представителями США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров соглашения.

