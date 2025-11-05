 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025&nbsp;г.
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодняшний день не обеспечены и требуют тщательной подготовки, заявил на брифинге замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что внешнеполитические ведомства активно работают над содержательной частью контактов между странами. На данном этапе основной задачей является обеспечение конкретики в рамках соглашений, сформулированных Путиным и Трампом во время встречи на Аляске, на базе в Анкоридже, в середине августа.

По итогам саммита на Аляске республиканец заявил о достигнутом в переговорах с Россией прогрессе, но отметил, что соглашения достичь не удалось. Путин оценил встречу с американским лидером позитивно. Президент сообщил, что на встрече в том числе обсуждались варианты обеспечения безопасности Украины после завершения спецоперации.

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа
Политика

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Трампа можно организовать оперативно, но в этом нет необходимости. Сейчас основное внимание уделяется детальной работе по урегулированию конфликта на Украине, отметил пресс-секретарь.

После телефонного разговора лидеров России и США, прошедшего 16 октября, главы государств договорились провести саммит в Будапеште, однако Трамп через неделю отменил встречу, сославшись на невозможность достичь прогресса. Путин, в свою очередь, уточнил, что встреча скорее перенесена, чем отменена.

Решение президента США отложить саммит, по данным Financial Times, было связано с телефонным разговором госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым и отправкой в Вашингтон документа с требованиями Москвы по конфликту, включавшего территориальные уступки и гарантии нейтрального статуса Украины. При этом Трамп готов провести встречу с Путиным, когда, по его оценке, возможен прогресс, отмечает издание.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Дональд Трамп МИД встреча Рябков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Политика
Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии. Как часто и о чем они общались
Политика
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Компания с крипторезервом продала треть биткоинов для погашения долга Крипто, 12:55
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста Спорт, 12:55
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией Политика, 12:53
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 12:45
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон» Политика, 12:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний Инвестиции, 12:37
Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ Политика, 12:36
В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа Политика, 12:36
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 12:29
Во Франции предложили не компенсировать депутатам расходы на алкоголь Вино, 12:28