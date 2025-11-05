В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодняшний день не обеспечены и требуют тщательной подготовки, заявил на брифинге замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что внешнеполитические ведомства активно работают над содержательной частью контактов между странами. На данном этапе основной задачей является обеспечение конкретики в рамках соглашений, сформулированных Путиным и Трампом во время встречи на Аляске, на базе в Анкоридже, в середине августа.

По итогам саммита на Аляске республиканец заявил о достигнутом в переговорах с Россией прогрессе, но отметил, что соглашения достичь не удалось. Путин оценил встречу с американским лидером позитивно. Президент сообщил, что на встрече в том числе обсуждались варианты обеспечения безопасности Украины после завершения спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Трампа можно организовать оперативно, но в этом нет необходимости. Сейчас основное внимание уделяется детальной работе по урегулированию конфликта на Украине, отметил пресс-секретарь.

После телефонного разговора лидеров России и США, прошедшего 16 октября, главы государств договорились провести саммит в Будапеште, однако Трамп через неделю отменил встречу, сославшись на невозможность достичь прогресса. Путин, в свою очередь, уточнил, что встреча скорее перенесена, чем отменена.

Решение президента США отложить саммит, по данным Financial Times, было связано с телефонным разговором госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым и отправкой в Вашингтон документа с требованиями Москвы по конфликту, включавшего территориальные уступки и гарантии нейтрального статуса Украины. При этом Трамп готов провести встречу с Путиным, когда, по его оценке, возможен прогресс, отмечает издание.