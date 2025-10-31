FT узнала, после чего Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после того, как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Трамп «не был впечатлен» позицией России.

Как пишет газета, он был отправлен спустя несколько дней после разговора Путина и Трампа, который состоялся 16 октября. Как ранее сообщал Reuters, в документе Россия повторила свои «предыдущие условия» — территориальные уступки, сокращение рядов ВСУ и гарантии невступления Украины в НАТО. В российском МИДе отправку меморандума не подтвердили.

По данным FT, после беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь Марко Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

Путин 16 октября провел телефонный разговор с американским лидером, он продлился два с половиной часа. Они договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».