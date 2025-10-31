 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала, после чего Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

FT: Трамп отменил встречу с Путиным из-за российского меморандума по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после того, как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Трамп «не был впечатлен» позицией России.

Как пишет газета, он был отправлен спустя несколько дней после разговора Путина и Трампа, который состоялся 16 октября. Как ранее сообщал Reuters, в документе Россия повторила свои «предыдущие условия» — территориальные уступки, сокращение рядов ВСУ и гарантии невступления Украины в НАТО. В российском МИДе отправку меморандума не подтвердили.

По данным FT, после беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь Марко Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

Путин 16 октября провел телефонный разговор с американским лидером, он продлился два с половиной часа. Они договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дональд Трамп Военная операция на Украине Украина Венгрия меморандум
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ЕС допустил меры против трех стран из-за ограничения украинского импорта
Политика
FT узнала, что поразило США в переговорах Лаврова и Рубио
Политика
Fox News заметил смягчение позиции Трампа по конфликту на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть» Политика, 14:43
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Почему октябрь 2025 года стал для биткоина самым успешным и провальным Крипто, 14:35
Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ Политика, 14:35
Чем известен коуч из Куеды Аяз Шабутдинов, получивший семь лет колонии 14:30
Онлайн-обучение уходит в прошлое: что изменится для врачей с 2026 года Компании, 14:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух Политика, 14:29
«То, чего ни у кого нет»: каково работать в «китайской Кремниевой долине»Подписка на РБК, 14:25
РПЛ согласовала новый телеконтракт с «Матч ТВ» на четыре года Спорт, 14:19
В мэрии оценили конкуренцию на торгах на нежилую недвижимость в Москве Недвижимость, 14:17
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице Политика, 14:16
Крупный майнер назвал себестоимость добычи одного биткоина Крипто, 14:14
ФСБ задержала планировавшего поджог на железной дороге в Краснодаре Политика, 14:13