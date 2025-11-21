Axios анонсировал разговор Зеленского и Вэнса о мирном плане Трампа

Джей Ди Вэнс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Зеленский в пятницу, 21 ноября, проведет переговоры по телефону с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудит с ним предложенный администрацией Дональда Трампа мирный план.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Ожидается, что президент Украины Зеленский в пятницу проведет переговоры с вице-президентом Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, сообщили два осведомленных источника», — написал журналист.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. По информации NBC, в работе над планом также принял участие Джей Ди Вэнс.

Предполагаемый текст мирного плана из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит следующие положения:

закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;

сохранение безъядерного статуса Украины;

ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек

признания Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;

снятие санкций с России и ее возвращение в G8

использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины.

В Кремле заявили, что Россия официально не получила план США. По пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не будет обсуждать соглашение «в мегафонном режиме». Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам.