Послу Азербайджана заявили о необходимости освободить 11 граждан России
Для нормализации отношений между Баку и Москвой необходимо, чтобы азербайджанские власти как можно скорее освободили одиннадцать россиян, задержанных в июне — июле 2025 года.
Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил 21 ноября на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Сообщение о встрече опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
