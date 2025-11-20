Российские войска заняли более 80% территории Волчанска

Валерий Герасимов (Фото: Администрация Президента России)

Российские военные взяли под контроль более 80% территории Волчанска, сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

Он также рассказал, что армия России заняла Купянск в Харьковской области.

В последние дни Минобороны сообщало о занятии населенных пунктов близ Волчанска. 18 ноября подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а ранее — село Синельниково.

