Российские войска заняли более 80% территории Волчанска
Российские военные взяли под контроль более 80% территории Волчанска, сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов.
Он также рассказал, что армия России заняла Купянск в Харьковской области.
В последние дни Минобороны сообщало о занятии населенных пунктов близ Волчанска. 18 ноября подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а ранее — село Синельниково.
Материал дополняется
