Российские войска заняли Веселое в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток заняли населенный пункт «Веселое» в Запорожской области.

Небольшое село (в нем всего несколько домов) находится возле автомобильной дороги, связывающей западную часть ДНР с городом Гуляйполе. До самого Гуляйполя от него около восьми километров.

Ранее Минобороны сообщало о занятии расположенных северней населенных пунктов Яблоновка и Ровнополье.

Материал дополняется