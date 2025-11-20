Российские войска заняли Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток заняли населенный пункт «Веселое» в Запорожской области.
Небольшое село (в нем всего несколько домов) находится возле автомобильной дороги, связывающей западную часть ДНР с городом Гуляйполе. До самого Гуляйполя от него около восьми километров.
Ранее Минобороны сообщало о занятии расположенных северней населенных пунктов Яблоновка и Ровнополье.
Материал дополняется
