Армия России заняла два села в Харьковской и Днепропетровской областях
Российские войска заняли Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
Синельниково взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», Даниловку — подразделения группировки «Восток».
Синельниково — село в Волчанском районе Харьковской области с населением 311 человек, согласно переписи 2001 года. Расположено примерно в километре к юго-западу от Волчанска.
Даниловка — село в Покровском районе Днепропетровской области. На момент переписи населения в 2001 году там проживали 355 человек. Расположено село в 3 км к западу от взятого под контроль в конце октября села Вишневое.
В течение суток российская армия сорвала три контратаки подразделений ВСУ в Харьковской области: в районе Моначиновки, Осиново и Нечволодовки, говорится в сводке. По информации Минобороны, украинские солдаты пытались деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол. В результате были уничтожены до 50 украинских военнослужащих. В Днепропетровской области ВС России также нанесли поражение ВСУ в районе Великомихайловки.
11 ноября Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешла восточная часть Купянска в Харьковской области. Город играет ключевую роль как транспортный узел.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций