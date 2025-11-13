Армия России заняла два села в Харьковской и Днепропетровской областях

Российская армия заняла Синельниково в Харьковской области, который находится неподалеку от Волчанска. Кроме того, бойцы ВС России теперь контролируют Даниловку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Синельниково взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», Даниловку — подразделения группировки «Восток».

Синельниково — село в Волчанском районе Харьковской области с населением 311 человек, согласно переписи 2001 года. Расположено примерно в километре к юго-западу от Волчанска.

Даниловка — село в Покровском районе Днепропетровской области. На момент переписи населения в 2001 году там проживали 355 человек. Расположено село в 3 км к западу от взятого под контроль в конце октября села Вишневое.

В течение суток российская армия сорвала три контратаки подразделений ВСУ в Харьковской области: в районе Моначиновки, Осиново и Нечволодовки, говорится в сводке. По информации Минобороны, украинские солдаты пытались деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол. В результате были уничтожены до 50 украинских военнослужащих. В Днепропетровской области ВС России также нанесли поражение ВСУ в районе Великомихайловки.

11 ноября Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешла восточная часть Купянска в Харьковской области. Город играет ключевую роль как транспортный узел.