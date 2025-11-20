 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря

Вильфанд: в начале декабря в Центральной России зимней погоды еще не будет
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Жителям Центральной России ждать привычной зимней погоды в начале декабря пока не стоит, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд изданию Lenta.ru.

Синоптик обратил внимание, что 18 ноября в Москве была зафиксирована рекордно теплая погода. По его словам, аналогичная ситуация была в Рязанской области, на Волге, в Саранске и Чебоксарах. Это связано с тем, что воздух поступал с севера африканского континента, пояснил синоптик.

По его словам, аномально теплая погода сохранится в центральном регионе до конца этой недели и даже в начале следующей. «Поэтому условий для сильных снегопадов не существует. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — добавил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января. Погода может быть очень изменчивой, предупредил он.

Вильфанд сообщил, что дождь смоет весь выпавший в Москве снег
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

15 ноября в Москве выпал первый снег. Обычно в столице он появляется в конце октября. В этом году первый снег, выпавший в середине ноября, стал одним из самых поздних за последние 40 лет.

Как считает Вильфанд, зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем. Несмотря на это, температура воздуха все равно будет около или выше нормы, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Погода Роман Вильфанд зима Центральный округ
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Общество
Вильфанд заявил, что снег покрыл уже больше двух третей территории России
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные экспериментыПодписка на РБК, 08:24
«Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у ИИПодписка на РБК, 08:15
В Иркутске группа женщин фиктивно легализовала 1,5 тыс. мигрантов Общество, 08:07
Партнера объявили банкротом: как защититься от претензий кредиторовПодписка на РБК, 08:07
ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом Политика, 08:04
100 лет Майе Плисецкой. Десять слагаемых, которые сделали ее великой Общество, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря Общество, 07:38
Politico узнало, что вызвало тревогу союзников в новом мирном плане США Политика, 07:37
Минфин пояснил, как рассчитает НДФЛ по сделкам с замещающими евробондами Инвестиции, 07:30
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 65 украинских дронов Политика, 07:26
Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты Политика, 07:18
Reuters узнал о попытках Белого дома замедлить публикацию файлов Эпштейна Политика, 07:12
Сбитые летчики. Почему по всему миру банкротятся лоукостерыПодписка на РБК, 07:01