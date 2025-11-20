Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря
Жителям Центральной России ждать привычной зимней погоды в начале декабря пока не стоит, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд изданию Lenta.ru.
Синоптик обратил внимание, что 18 ноября в Москве была зафиксирована рекордно теплая погода. По его словам, аналогичная ситуация была в Рязанской области, на Волге, в Саранске и Чебоксарах. Это связано с тем, что воздух поступал с севера африканского континента, пояснил синоптик.
По его словам, аномально теплая погода сохранится в центральном регионе до конца этой недели и даже в начале следующей. «Поэтому условий для сильных снегопадов не существует. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — добавил Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января. Погода может быть очень изменчивой, предупредил он.
15 ноября в Москве выпал первый снег. Обычно в столице он появляется в конце октября. В этом году первый снег, выпавший в середине ноября, стал одним из самых поздних за последние 40 лет.
Как считает Вильфанд, зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем. Несмотря на это, температура воздуха все равно будет около или выше нормы, добавил он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях