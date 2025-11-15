 Перейти к основному контенту
В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет

15 ноября в Москве и Подмосковье выпал первый снег
В Москве выпал первый снег. Обычно он появляется в 20-х числах октября, подсчитал РБК. Когда в столице выпадал первый снег в последние 40 лет — в инфографике РБК

15 ноября Москву накрыл снег с дождем. Ожидается, что за сутки в столице выпадет треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 3–4 см. При этом температура воздуха в Москве около 0°С, а в субботу днем синоптики обещают плюсовые значения. После 20:00 придут заморозки до -1 °C, а в воскресенье инициативу перехватит антициклон: сипоптики прогнозируют в столице до -3–5 °C.

Первый снег в Москве стал одним из самых поздних за последние 40 лет. В трети случаев первый снег в столице выпадал в период с 19 по 29 октября, подсчитал РБК на основе данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД).

В 2025 году снег пошел 15 ноября. Он вошел в шестерку самых поздних за 40 лет. Самый поздний снег выпал в 2013 году — 27 ноября. А самый ранний снег в столице выпал в 1996 году — 21 сентября.

