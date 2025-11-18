Вильфанд сообщил, что дождь смоет весь выпавший в Москве снег

Рекордное для середины ноября потепление и дождь приведут к полному сходу снежного покрова, сформировавшегося в Московском регионе в выходные. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весь снег, который сейчас лежит, он смоется, его не будет абсолютно нигде», — отметил синоптик.

Во вторник, 18 ноября, температура в столице поднимется до +8…+10 градусов, местами в Подмосковье — до +12. Эти значения приблизятся к рекорду 1940 года. Днем ожидается дождь, который к вечеру перейдет в мокрый снег на фоне резкого похолодания до +2 градусов. Всего за два дня в регионе может выпасть до 12–15 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы.

Аномально теплая погода сохранится в ближайшие дни на большей части России из-за притока воздуха с Атлантики. Исключением станут Чукотка, Магаданская область и север Якутии, где температура будет ниже нормы. На фоне резких перепадов температуры в ряде регионов прогнозируются неблагоприятные явления — снег, мокрый снег, дождь и гололед.

Гололедные условия ожидаются в Архангельской области, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областях, а также в ряде регионов Урала и Сибири. На севере европейской части и в дальневосточных регионах местами возможны метели и усиление ветра до 25–35 м/с.