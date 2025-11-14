В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Несмотря на это, температура воздуха все равно будет около или выше нормы, добавил он.
«Если сравнивать с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал синоптик.
По стране прогнозируется много оттепелей, но в то же время будут моменты, когда столбики термометров покажут минус 20 градусов и ниже, считает Вильфанд. По его словам, вероятность такого сценария составляет 65−68%.
Накануне, 13 ноября, Вильфанд сообщил, что снегом покрыто уже около 80% территории России. По словам синоптика, снег «уже пять дней лежит» в некоторых регионах, включая Мурманскую область, НАО, восток Архангельской области и Республику Коми.
Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды в Москве и Московской области 15–16 ноября. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, падение температуры воздуха до минус 3–6 градусов, гололедица, а также усиление ветра до 15–18 м/с.
