В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Повторен рекорд тепла 85-летней давности в Москве. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру +9,4, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег, который выпал в Москве 15 ноября полностью смоет дождь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. За два дня может выпасть до трети месячной нормы осадков.

15 ноября в Москве выпал первый снег. Обычно в столице он появляется в 20-х числах октября. В этом году первый снег, выпавший в середине ноября, стал одним из самых поздних за последние 40 лет.

Самый поздний случай выпадения первого снега в Москве был зафиксирован в 2013 году — 27 ноября, а самый ранний в 1996 году, тогда снег в столице выпал 21 сентября.