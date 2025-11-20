 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной»

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной».

Республиканец, выступая на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, отметил, что поначалу считал военные действия на Украине «легкой войной». Он также заявил о том, что «уладил» конфликт Армении и Азербайджана, чему, по словам Трампа, удивился позвонивший ему российский президент Владимир Путин.

«Путин позвонил мне. Он сказал: «Не могу поверить, что вы уладили это [конфликт Армении и Азербайджана]. Мы долго пытались это уладить». Я сказал: «Не беспокойтесь об этом. Просто позвольте мне уладить вашу чертову войну, хорошо? Не нужно мне помогать. Мне не нужна никакая помощь. Мне нужна помощь с вашей войной, и все будет сделано», — сказал Трамп.

FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык
Политика
Стив Уиткофф

19 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров по урегулированию конфликта с Украиной в Стамбуле. Так он ответил на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о надежде на восстановление стамбульского процесса. 

В этот же день высокопоставленный сотрудник Белого дома сообщил Politico, что рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами на этой неделе. В российском МИДе, однако, заявили, что ведомство от Госдепа ничего не получало.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США Россия Украина урегулирование конфликта
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык
Политика
Как США и Россия обсуждают параметры урегулирования на Украине
Политика
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными» Финансы, 01:55
Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула Общество, 01:48
Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной» Политика, 01:42
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию Политика, 01:17
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России Политика, 00:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Киевской области сработала ПВО Политика, 00:27
Трамп заявил, что у США появился «самый смертоносный самолет» F-47 Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея Общество, 00:06 
Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине Политика, 00:05
Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине Спорт, 00:02
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней Общество, 00:02