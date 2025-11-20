Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной»

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной».

Республиканец, выступая на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, отметил, что поначалу считал военные действия на Украине «легкой войной». Он также заявил о том, что «уладил» конфликт Армении и Азербайджана, чему, по словам Трампа, удивился позвонивший ему российский президент Владимир Путин.

«Путин позвонил мне. Он сказал: «Не могу поверить, что вы уладили это [конфликт Армении и Азербайджана]. Мы долго пытались это уладить». Я сказал: «Не беспокойтесь об этом. Просто позвольте мне уладить вашу чертову войну, хорошо? Не нужно мне помогать. Мне не нужна никакая помощь. Мне нужна помощь с вашей войной, и все будет сделано», — сказал Трамп.

19 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров по урегулированию конфликта с Украиной в Стамбуле. Так он ответил на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о надежде на восстановление стамбульского процесса.

В этот же день высокопоставленный сотрудник Белого дома сообщил Politico, что рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами на этой неделе. В российском МИДе, однако, заявили, что ведомство от Госдепа ничего не получало.