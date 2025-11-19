 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль заявил об открытости Москвы к продолжению переговоров по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Москва открыта к продолжению переговоров по урегулированию конфликта с Украиной в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о надежде на восстановление стамбульского процесса.

«Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — заявил Песков, передает ТАСС.

Эрдоган заявил о желании Турции восстановить переговорный процесс на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары обсуждать с Россией «любые предложения, которые ускорят прекращение огня, проложив путь к справедливому и прочному миру», передает TRT World.

Зеленский, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что Украина надеется возобновить обмен военнопленными с Россией до конца года. Он также добавил, что Украина рассчитывает на дипломатические усилия Турции в содействии прекращению конфликта с Россией.

В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган

Последний раз делегации России и Украины встречались в Стамбуле 23 июля — это был третий переговорный раунд после трех лет перерыва. И российская, и украинская сторона заявляли о своей готовности продолжать контакты. При этом Москва указывает на нежелание украинской стороны действовать «политико-дипломатическим путем», а Киев утверждает, что не видит «никаких шагов» с российской стороны.

