Сенат США решил сразу передать Трампу закон о раскрытии файлов Эпштейна

Сенат единогласно одобрил законопроект о публикации всех материалов по делу Эпштейна, инициативу направят на подпись Трампу. Он заявил, что ему «все равно». Интерес к делу вновь вырос из-за упоминаний Трампа в письмах Эпштейна

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / CNP / Global Look Press)

Американский сенат единогласно согласился принять законопроект, обязывающий министерство юстиции опубликовать все оставшиеся материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщает CNN. Несколькими часами ранее документ почти единогласно приняла палата представителей.

Теперь документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу сразу же после его получения от палаты. Сам Трамп ранее написал в Truth Social, что ему «все равно, когда сенат примет законопроект». Американский лидер призывал республиканцев голосовать за принятие инициативы, хотя до этого выступал резко против полного выпуска материалов, критикуя своих однопартийцев, требовавших этого.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гиcлейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Считается, что клиентами Эпштейна были в том числе влиятельные и состоятельные люди — политики и бизнесмены. Из-за связей с Эпштейном король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washington Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. В начале 2000-х они поссорились. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.

Трамп обещал рассекретить все материалы по делу Эпштейна еще во время своей предвыборной кампании. Глава Минюста Пэм Бонди в феврале говорила, что у нее на столе есть «список клиентов» финансиста, однако затем сказала, что имела в виду материалы дела в целом. Минюст и ФБР объявили, что «списка клиентов» не существует.

Однако из-за заявлений о том, что в файлах фигурирует Трамп, их опубликования продолжили требовать как демократы, так и республиканцы. На фоне продолжительного шатдауна интерес к этому делу угас, но после выхода из него и публикации писем Эпштейна, в которых говорилось, что Трамп «знал о девочках», внимание к этому вопросу вспыхнуло с новой силой.

Кроме того, в электронных письмах Эпштейна обнаружили предложения поделиться информацией о Трампе с главой МИД России Сергеем Лавровым перед встрече российского президента Владимира Путина с американским коллегой в 2018-м, писала Poitico.

Документы опубликовали демократы из комитета по надзору палаты представителей. Это раскритиковали как республиканцы, так и сам Трамп, назвавший действия демократов «мистификацией», призванной отвлечь внимание от его успехов на посту президента.