Трамп словами «тихо, свинка» ответил журналистке на вопрос об Эпштейне

Дональд Трамп (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп сказал «тихо, свинка» в ответ на вопрос журналистки, почему он не хочет публиковать оставшиеся документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Вопрос журналистки прозвучал на борту Air Force One, запись опубликовало MSN.

Во время ответов на вопросы о публикации «файлов Эпштейна» журналистов Трамп указал на одну из репортеров пальцем и, обращаясь к ней, произнес: «Тихо, тихо, свинка».

По данным New York Post, эти слова Трамп сказал репортеру Bloomberg после вопроса о том, почему республиканец ведет себя так, будто в неопубликованных «файлах Эпштейна» есть компрометирующие его материалы.

В свою очередь, Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One, вновь заявил, что в деле Эпштейна фигурируют экс-президент Билл Клинтон, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и другие люди, проводившие время с покойным финансистом.

The Telegraph сообщил, что слова Трампа вызвали критику среди различных организаций. Так, левая организация Occupy Democrats заявила: «Так ведет себя президент США — именно так он общается с прессой и взрослыми людьми, которых должен возглавлять. Америка заслуживает большего!». Другая политическая группа, Really American, назвала произошедшее «отвратительным моментом», охарактеризовав Трампа как «неуважительного и несостоятельного человека».

17 ноября Трамп призвал республиканцев в палате представителей проголосовать за обнародование документов по делу Эпштейна. Также он снова обвинил членов Демократической партии в «мистификации» и заявил, что они используют «файлы Эпштейна», чтобы отвлечь общественность от успехов республиканцев.

2 ноября конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного финансиста.