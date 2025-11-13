 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Politico узнало о письмах Эпштейна с предложениями России данных о Трампе

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В 2018 году финансист написал письмо главе Совета Европы, в котором пытался предложить главе российского МИДа Сергею Лаврову переговорить, чтобы «иметь представление» о Дональде Трампе, сообщила Politico

Покончивший с собой финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, в своих письмах европейским и американским чиновникам упоминал возможность поделиться информацией о президенте США Дональде Трампе с российскими чиновниками, следует из электронных писем Эпштейна, недавно обнародованных демократами из комитета по надзору палаты представителей конгресса США, пишет Politico.

В одном из писем за месяц до встречи Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году он через главу Совета Европы пытался предложить главе российского МИДа Сергею Лаврову переговорить сначала с ним, чтобы иметь представление о республиканце.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной, чтобы получить представление [о Трампе], — говорится в письме финансиста Турбьёрну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, возглавлявшему Совет Европы на тот момент.

NYP сообщила, что Эпштейну предлагали свободу за показания на Трампа
Политика
Скульптура Дональда&nbsp;Трампа и Джеффри&nbsp;Эпштейна на Капитолийском холме в Вашингтоне

Ягланд в ответ сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит ему связаться с Эпштейном, следует из переписки. Указаний на то, что ему удалось это сделать, в письмах нет.

В переписке Эпштейн также утверждал, что разговаривал о Трампе с постоянным представителем России Виталием Чуркиным до его смерти в Нью-Йорке в феврале 2017 года.

«Чуркин был великолепен», — говорил финансист. «Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно», — уверял он в письмах.

16 июля 2018 года, в день саммита Трампа с Путиным в Хельсинки, министр финансов при президенте Билле Клинтоне и экономический советник при президенте Бараке Обаме Ларри Саммерс написал Эпштейну: «Есть ли у русских что-то на Трампа? Сегодняшний день был ужасен даже по его меркам». Тот ответил на следующий день: «Моя электронная почта полна подобных комментариев. Я уверен, что по его мнению, все прошло просто отлично. Он думает, что очаровал своего противника... Правда, он не имеет ни малейшего представления о символизме. Он не имеет ни малейшего представления о большинстве вещей». Финансист назвал поведение главы Белого дома на саммите с Путиным «предсказуемым».

Трамп и Путин встречались в Хельсинки на фоне расследования спецпрокурора Роберта Мюллера возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, на которых победил республиканец. Президент США отверг обвинения своих спецслужб во вмешательстве Москвы в его предвыборную кампанию. Впоследствии доказательств сговора между Трампом и Россией не нашли

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, бывшие сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок получили повестки в суд по делу о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы. Бреннан возглавлял ЦРУ при Обаме, в 2013–2017 годах. В начале июля нынешнее руководство управления заявило, что выявило нарушения в подготовке доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016-м. Там сочли необоснованными суждения, что президент Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу, указав, что Бреннан, Обама, а также на тот момент директора ФБР и нацразведки Джеймс Коми и Джеймс Клэппер решили «подставить Трампа». В конце сентября Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году спецпрокурор Джон Дарэм, участвовавший в расследовании, заявил, что ФБР не следовало начинать расследование по поводу сговора Трампа с российской стороной перед выборами в 2016-м. По его мнению, бюро использовало «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные».

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гиcлейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Считается, что клиентами Эпштейна были в том числе влиятельные и состоятельные люди — политики и бизнесмены. Из-за связей с Эпштейном король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре.

Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washington Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. В начале 2000-х они поссорились. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.

Елена Чернышова
Джеффри Эпштейн Дональд Трамп Россия Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

