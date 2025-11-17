 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп призвал конгресс проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

Трамп призвал конгрессменов проголосовать за обнародование файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в палате представителей проголосовать за обнародование документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Об этом политик написал в соцсети TruthSocial.

«Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать», — написал он.

Трамп снова обвинил членов демократической партии в «мистификации» и заявил, что они используют «файлы Эпштейна», чтобы отвлечь общественность от успехов демократов.

Как Трамп переместился в центр скандала вокруг дела Эпштейна
Политика
Дональд Трамп

2 ноября, конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного.

Белый дом назвал обнародованные материалы недоказательными, а Трамп написал, что демократы «используют «миф об Эпштейне», который касается самих демократов, а не республиканцев, чтобы отвлечь внимание от «своего катастрофического шатдауна и всех остальных провалов».

14 ноября Трамп заявил, что поручит Минюсту и ФБР расследовать предполагаемые связи бывшего президента США Билла Клинтона, а также бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с Эпштейном. По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

