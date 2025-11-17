Трамп призвал конгресс проголосовать за обнародование файлов Эпштейна
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в палате представителей проголосовать за обнародование документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Об этом политик написал в соцсети TruthSocial.
«Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать», — написал он.
Трамп снова обвинил членов демократической партии в «мистификации» и заявил, что они используют «файлы Эпштейна», чтобы отвлечь общественность от успехов демократов.
2 ноября, конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста. Из этих документов, полученных от наследников Эпштейна, следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного.
Белый дом назвал обнародованные материалы недоказательными, а Трамп написал, что демократы «используют «миф об Эпштейне», который касается самих демократов, а не республиканцев, чтобы отвлечь внимание от «своего катастрофического шатдауна и всех остальных провалов».
14 ноября Трамп заявил, что поручит Минюсту и ФБР расследовать предполагаемые связи бывшего президента США Билла Клинтона, а также бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с Эпштейном. По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России