Военная операция на Украине
Киев заявил о гибридной войне России и НАТО

Украинский министр Сибига: между Россией и НАТО идет необъявленная война
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В настоящее время идет необъявленная война с участием России и НАТО, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве, передает ТСН.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом. Да, вероятно, НАТО и Европа не воюют с ней напрямую», — сказал он.

Ранее экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, речь идет о другом виде войны, но враждебность — кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность — усиливается. «Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — считает немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Эрдоган заявил о разжигающих конфликт на Украине «баронах войны»
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин однократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков.

«Слушайте, идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, — это война», — сказал 24 сентября представитель российского президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог летом согласился с мнением о нахождении НАТО в состоянии «прокси-войны» с Россией. В доказательство своих слов он призвал обратить внимание на объем военной помощи, которую Европа оказала Киеву.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Валерия Доброва
Украина МИД Андрей Сибига Россия НАТО войны
