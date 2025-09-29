Киев заявил о гибридной войне России и НАТО
В настоящее время идет необъявленная война с участием России и НАТО, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве, передает ТСН.
«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом. Да, вероятно, НАТО и Европа не воюют с ней напрямую», — сказал он.
Ранее экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, речь идет о другом виде войны, но враждебность — кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность — усиливается. «Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — считает немецкий канцлер Фридрих Мерц.
Президент России Владимир Путин однократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков.
«Слушайте, идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, — это война», — сказал 24 сентября представитель российского президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог летом согласился с мнением о нахождении НАТО в состоянии «прокси-войны» с Россией. В доказательство своих слов он призвал обратить внимание на объем военной помощи, которую Европа оказала Киеву.
