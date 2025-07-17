Медведев заявил о ведении Западом полноценной войны против России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Запад фактически ведет против Кремля полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков, сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, текущая ситуация представляет собой не просто прокси-конфликт, а полномасштабную войну, сопровождающуюся санкционным давлением и заявлениями о милитаризации Европы. «Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная», — добавил Медведев.

Медведев подчеркнул, что для западных стран Россия — «историческая аномалия».

В ноябре 2024 года зампред заявил, что страны — члены НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине и фактически воюют с Россией.

В том же месяце он вновь об этом сказал, отметив, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Тогда же Медведев предупредил, что в случае дальнейшей эскалации на Украине военные базы НАТО могут оказаться целями ударов.



До этого, в июне 2024 года, после нового пакета антироссийских санкций он заявил, что жизнь США и их союзников необходимо превратить в «сплошной безумный кошмар», в котором будет невозможно отличить «дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни».