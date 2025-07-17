Медведев заявил о ведении Западом полноценной войны против России
Запад фактически ведет против Кремля полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков, сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
По его словам, текущая ситуация представляет собой не просто прокси-конфликт, а полномасштабную войну, сопровождающуюся санкционным давлением и заявлениями о милитаризации Европы. «Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная», — добавил Медведев.
Медведев подчеркнул, что для западных стран Россия — «историческая аномалия».
В ноябре 2024 года зампред заявил, что страны — члены НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине и фактически воюют с Россией.
В том же месяце он вновь об этом сказал, отметив, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Тогда же Медведев предупредил, что в случае дальнейшей эскалации на Украине военные базы НАТО могут оказаться целями ударов.
До этого, в июне 2024 года, после нового пакета антироссийских санкций он заявил, что жизнь США и их союзников необходимо превратить в «сплошной безумный кошмар», в котором будет невозможно отличить «дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни».
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов