В Москве задержали «группу поддержки» сим-боксов для мошенников

Как защититься от мошенников
Фото: СК России
Фото: СК России

В Москве задержали организованную группу, предоставлявшую телефонным мошенникам, в том числе из-за рубежа, сим-боксы для звонков россиянам, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием установлено, что с октября 2025 года злоумышленники, один из которых несовершеннолетний, по указанию анонимных кураторов, находясь в арендованных квартирах на территории города Москвы и Московской области, организовали работу программно-аппаратных комплексов «SIM-боксов», — говорится в сообщении.

Сим-боксы — это устройства связи, которые объединяют множество сим-карт и модемов, создавая шлюз для обмена данными между интернетом и мобильной сетью.

В ведомстве уточнили, что в результате совместных действий следователей столичного главка СК и оперативных сотрудников задержали троих сообщников в возрасте 17–19 лет. На допросе они показали, что за свою работу еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное $100.

Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Следствие направит в Останкинский районный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых. Параллельно продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех соучастников и эпизодов преступления.

В октябре генпрокурор Александр Гуцан, выступая на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ, сообщил, что в ходе проверок российские правоохранители изъяли свыше 2 тыс. сим-боксов и более 500 тыс. сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки.

С апреля 2025 года в России действует уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций и сим-боксов. Россияне могут оформить на свое имя не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более десяти.

