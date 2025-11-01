Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне больше не смогут оформлять на свое имя больше 20 сим-карт. Это следует из вступившего в силу положения закона № 303-ФЗ «О связи».

Операторы связи должны были заранее провести проверку, сколько номеров зарегистрировано на одного абонента. «В случае если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 ноября 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи», — говорится в законе.

Проверить количество сим-карт, которые зарегистрированы на одного человека, можно через портал «Госуслуги», сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как проверить число сим-карт: войдите в свой профиль;

найдите раздел «SIM-карты»;

посмотрите список всех номеров, которые оформлены на ваш паспорт;

если увидите незнакомые номера, просто откажитесь от них прямо на «Госуслугах» или в любом салоне связи;

если основного номера там нет — возможно, он был оформлен на старый паспорт, и тогда нужно обратиться к оператору, чтобы обновить данные. Есть и другие способы проверить номера: можно позвонить в службу поддержки вашего оператора или прийти в их офис с паспортом. Там должны предоставить данные о всех сим-картах на имя одного человека.

С 1 января 2025 года в России действуют новые правила для иностранцев, касающиеся сим-карт. Теперь каждый иностранец может оформить на себя не более десяти номеров, но это не касается рабочих или служебных сим-карт. Чтобы оформить сим-карту, необходимо пройти специальную биометрическую регистрацию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.