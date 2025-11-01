 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне больше не смогут оформлять на свое имя больше 20 сим-карт. Это следует из вступившего в силу положения закона № 303-ФЗ «О связи».

Операторы связи должны были заранее провести проверку, сколько номеров зарегистрировано на одного абонента. «В случае если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 ноября 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи», — говорится в законе.

Проверить количество сим-карт, которые зарегистрированы на одного человека, можно через портал «Госуслуги», сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как проверить число сим-карт:

  • войдите в свой профиль;
  • найдите раздел «SIM-карты»;
  • посмотрите список всех номеров, которые оформлены на ваш паспорт;
  • если увидите незнакомые номера, просто откажитесь от них прямо на «Госуслугах» или в любом салоне связи;
  • если основного номера там нет — возможно, он был оформлен на старый паспорт, и тогда нужно обратиться к оператору, чтобы обновить данные.

Есть и другие способы проверить номера: можно позвонить в службу поддержки вашего оператора или прийти в их офис с паспортом. Там должны предоставить данные о всех сим-картах на имя одного человека.

С 1 января 2025 года в России действуют новые правила для иностранцев, касающиеся сим-карт. Теперь каждый иностранец может оформить на себя не более десяти номеров, но это не касается рабочих или служебных сим-карт. Чтобы оформить сим-карту, необходимо пройти специальную биометрическую регистрацию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
сим-карты россияне ограничения законы мобильные телефоны
Материалы по теме
МТС предложила упростить выдачу сим-карт для иностранцев-туристов
Технологии и медиа
В МВД рассказали, как узнать число оформленных на человека сим-карт
Общество
Операторов связи обязали блокировать счет сим-карты в случае ареста денег
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30
Муфтий Чечни ответил на критику раввина его слов о «врагах Аллаха» Политика, 00:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда Финансы, 00:06
В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду Спорт, 00:06
Американский журналист раскрыл, что Трамп всегда берет с собой косметику Политика, 00:05
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках Технологии и медиа, 00:04
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 ноября Инвестиции, 00:00
Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России Общество, 31 окт, 23:55