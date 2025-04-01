Россияне не смогут оформлять более 20 сим-карт
С 1 апреля граждане России смогут оформить на свое имя не более 20, а иностранцы — не более десяти сим-карт. Соответствующие поправки в закон «О связи» вступают в силу с этого дня.
Если число сим-карт превышает установленные лимиты, от лишних нужно отказаться, напомнили ранее в Минцифры. Россиянам нужно будет сделать это до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля. В противном случае операторы связи смогут заблокировать эти сим-карты сами.
«Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», — пояснили в ведомстве.
1 апреля в 20:00 Минцифры также запустит на «Госуслугах» сервис по проверке пользователями сим-карт, зарегистрированных на их имя. Новый функционал появится в личном кабинете.
По данным Роскомнадзора на сентябрь 2024 года, в России более 20 сим-карт имеют 24,9 тыс. человек.
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