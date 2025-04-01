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Новые законы в России ,  
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Россияне не смогут оформлять более 20 сим-карт

Сюжет
Новые законы в России

С 1 апреля граждане России смогут оформить на свое имя не более 20, а иностранцы — не более десяти сим-карт. Соответствующие поправки в закон «О связи» вступают в силу с этого дня.

Если число сим-карт превышает установленные лимиты, от лишних нужно отказаться, напомнили ранее в Минцифры. Россиянам нужно будет сделать это до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля. В противном случае операторы связи смогут заблокировать эти сим-карты сами.

«Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», — пояснили в ведомстве.

Что изменится в российских законах в апреле
Общество
Фото:Александр Казаков / ТАСС

1 апреля в 20:00 Минцифры также запустит на «Госуслугах» сервис по проверке пользователями сим-карт, зарегистрированных на их имя. Новый функционал появится в личном кабинете.

По данным Роскомнадзора на сентябрь 2024 года, в России более 20 сим-карт имеют 24,9 тыс. человек.

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сим-карты оператор связи законы
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