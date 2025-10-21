Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров

 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
Генпрокурор Гуцан: на 56 человек были оформлены более 1 млн сотовых номеров
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Российские правоохранительные органы выявили более миллиона номеров мобильной связи, зарегистрированных всего на 56 человек, сообщил генпрокурор Александр Гуцан, передает ТАСС.

Выступая на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ, он отметил, что в ходе проверок изъято свыше 2 тыс. сим-боксов и более 500 тыс. сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки.

Гуцан также напомнил, что с апреля 2025 года в России действует уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций и сим-боксов (устройств для работы большого числа сим-карт, которые часто используются для преступных целей).

Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

С 1 апреля граждане России могут оформить на свое имя не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более десяти. Если число сим-карт превышает установленные лимиты, от лишних нужно отказаться до 1 ноября.

В июле глава Минцифры Максут Шадаев заявил о 1,2 млн активных сим-карт, оформленных на  56 человек. Тогда же он отметил, что правоохранительным органам стоит обратить на это внимание, ведь злоумышленники могут использовать эти номера в незаконной деятельности.

