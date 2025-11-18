Посольство сообщило о планах Британии отказаться от российского урана

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Великобритания полностью откажется от закупок российского урана к 2028 году и заменит его американским, сообщило «Известиям» посольство России в Лондоне.

«Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней сделки технологического процветания с американцами график сдвинули на 2028 год», — сказали в дипмиссии.

Это может произойти за счет поставок США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине, считают в посольстве. Причем речь идет не о прямых поставках — Лондон планирует закупать топливо российского происхождения, принадлежащее французской компании EDF, добавили дипломаты. Помимо США помочь Великобритании отказаться от российского урана также могут Канада, Франция и Япония, говорится в публикации.

При этом Соединенное Королевство планирует не только прекратить закупки российского урана, но и вытеснить его с мирового рынка, сказано в статье. В частности, в графстве Чешир на северо-востоке королевства к 2031 году должен заработать завод Urenco по производству урана повышенного обогащения. На строительство предприятия было выделено $250 млн. Его плановая мощность должна достичь 10 тонн в год.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн только за первую половину 2025 года. В прошлом году эту же сумму Россия заработала за год, обеспечив 20% всех поставок Вашингтону.

В США не раз звучали призывы к отказу от покупок урана у России. В прошлом году занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Джо Байден ввел запрет на покупку у Москвы «необлученного, низкообогащенного» урана, но поставки обогащенного топлива продолжаются. Как отмечал глава американского Минэнерго Крис Райт, отказаться от него нельзя. У США не хватает собственных мощностей для получения ядерного топлива, пояснил он.