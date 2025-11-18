 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Посольство сообщило о планах Британии отказаться от российского урана

Посольство России: Британия откажется от российского урана к 2028 году
Сюжет
Война санкций
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Великобритания полностью откажется от закупок российского урана к 2028 году и заменит его американским, сообщило «Известиям» посольство России в Лондоне.

«Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней сделки технологического процветания с американцами график сдвинули на 2028 год», — сказали в дипмиссии.

Это может произойти за счет поставок США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине, считают в посольстве. Причем речь идет не о прямых поставках — Лондон планирует закупать топливо российского происхождения, принадлежащее французской компании EDF, добавили дипломаты. Помимо США помочь Великобритании отказаться от российского урана также могут Канада, Франция и Япония, говорится в публикации.

При этом Соединенное Королевство планирует не только прекратить закупки российского урана, но и вытеснить его с мирового рынка, сказано в статье. В частности, в графстве Чешир на северо-востоке королевства к 2031 году должен заработать завод Urenco по производству урана повышенного обогащения. На строительство предприятия было выделено $250 млн. Его плановая мощность должна достичь 10 тонн в год.

В США усомнились в отказе от российского урана до завершения боев
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн только за первую половину 2025 года. В прошлом году эту же сумму Россия заработала за год, обеспечив 20% всех поставок Вашингтону.

В США не раз звучали призывы к отказу от покупок урана у России. В прошлом году занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Джо Байден ввел запрет на покупку у Москвы «необлученного, низкообогащенного» урана, но поставки обогащенного топлива продолжаются. Как отмечал глава американского Минэнерго Крис Райт, отказаться от него нельзя. У США не хватает собственных мощностей для получения ядерного топлива, пояснил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Валерия Доброва
уран Великобритания
Материалы по теме
Во Франции обеспокоились возможной продажей урана из Нигера России
Политика
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США
Экономика
В США усомнились в отказе от российского урана до завершения боев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
СК начал проверку после пожара на газопроводе в Омской области Общество, 08:12
Компании сокращают сотни тысяч работников. Почему ИИ в этом не виноватПодписка на РБК, 08:12
Посольство сообщило о планах Британии отказаться от российского урана Политика, 08:10
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом Общество, 08:02
Один из готовивших покушение на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ Бизнес, 07:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Прах художника Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года Общество, 07:36
Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник Политика, 07:23
ЦБ разрешит россиянам инвестировать в новый вид криптоинструментовПодписка на РБК, 07:01
Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему ДНР Политика, 06:37
Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях Политика, 06:31
Омский губернатор сообщил об утечке газа из газопровода и пожаре Общество, 06:19
ТАСС узнал, что экс-топ-менеджер «Росатома» попросился на спецоперацию Общество, 06:02