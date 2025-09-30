 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов

Bloomberg: Россия осталась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США
Сюжет
Война санкций
В 2024 году Россия осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов США, обеспечив 20% поставок. В США ранее усомнились в полном отказе от российского урана до завершения конфликта на Украине
Фото: Rosatom / Global Look Press
Фото: Rosatom / Global Look Press

Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для ядерных реакторов в США, несмотря на действующий запрет на импорт российского урана обогащенного урана, пишет Bloomberg.

Согласно отчету Управления энергетической информации США, в 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 млн единиц работы разделения (ЕРР; в них исчисляются работы по разделению изотопов). ЕРР зарубежного происхождения включали:

  • из России — 20%;
  • из Франции — 18%;
  • из Нидерландов — 15%;
  • из Великобритании — 9%;
  • из Германии — 7%.

К концу 2024 года на складах коммерческих компаний США было 167 млн фунтов (около 75 тыс. т) урана (U₃O₈e), что на 6% больше, чем годом ранее. В отчете также говорится, что основная часть поставленного в США урана была иностранного происхождения: 36% поступило из Канады, 24% — из Казахстана, 17% — из Австралии, 9% — из Узбекистана, по 4% — из Намибии и России.

Авторы отчета указали, что на обогащение (обогащение) 72% запланированного материала направлялось за рубеж, а внутри страны обогащалось только 28% урана.

В США усомнились в отказе от российского урана до завершения боев
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Bloomberg отмечает, что поставки из России в США продолжаются несмотря на закон, запрещающий импорт российского реакторного топлива. При этом, напоминает агентство, в запрете предусмотрено исключение, которое позволяет Министерству энергетики США выдавать отдельные разрешения на импорт до 2028 года при отсутствии альтернативных источников поставок. Среди компаний, получивших разрешения, — Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

На прошлой неделе глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что США не могут сократить закупки в России обогащенного урана, так как стране не хватает достаточных мощностей для получения ядерного топлива. Анатолий Антонов, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла России в США в 2017–2024 годах, подчеркивал, что, вводя запрет на ввоз российского урана, Вашингтон в первую очередь наносит ущерб своей экономике.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ядерные объекты США ядерное топливо санкции
Материалы по теме
Евросоюз частично восстановит санкции против Ирана
Политика
США на фоне санкций призвали Иран к переговорам по ядерной сделке
Политика
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6% Финансы, 00:20
200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в ЛЧ Спорт, 00:17
В России начался осенний призыв Политика, 00:01
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре Общество, 00:01
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 октября Инвестиции, 00:00
Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году Общество, 30 сен, 23:50
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым Политика, 30 сен, 23:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов Политика, 30 сен, 23:42
Умерла народная артистка России Римма Белякова Общество, 30 сен, 23:11
Turkish Airlines запланировала регулярные рейсы в Ереван Политика, 30 сен, 22:53
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 30 сен, 22:38
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения Политика, 30 сен, 22:35
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе Политика, 30 сен, 22:12
Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве Общество, 30 сен, 21:58