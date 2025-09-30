В 2024 году Россия осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов США, обеспечив 20% поставок. В США ранее усомнились в полном отказе от российского урана до завершения конфликта на Украине

Фото: Rosatom / Global Look Press

Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для ядерных реакторов в США, несмотря на действующий запрет на импорт российского урана обогащенного урана, пишет Bloomberg .

Согласно отчету Управления энергетической информации США, в 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 млн единиц работы разделения (ЕРР; в них исчисляются работы по разделению изотопов). ЕРР зарубежного происхождения включали:

из России — 20%;

из Франции — 18%;

из Нидерландов — 15%;

из Великобритании — 9%;

из Германии — 7%.

К концу 2024 года на складах коммерческих компаний США было 167 млн фунтов (около 75 тыс. т) урана (U₃O₈e), что на 6% больше, чем годом ранее. В отчете также говорится, что основная часть поставленного в США урана была иностранного происхождения: 36% поступило из Канады, 24% — из Казахстана, 17% — из Австралии, 9% — из Узбекистана, по 4% — из Намибии и России.

Авторы отчета указали, что на обогащение (обогащение) 72% запланированного материала направлялось за рубеж, а внутри страны обогащалось только 28% урана.

Bloomberg отмечает, что поставки из России в США продолжаются несмотря на закон, запрещающий импорт российского реакторного топлива. При этом, напоминает агентство, в запрете предусмотрено исключение, которое позволяет Министерству энергетики США выдавать отдельные разрешения на импорт до 2028 года при отсутствии альтернативных источников поставок. Среди компаний, получивших разрешения, — Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

На прошлой неделе глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что США не могут сократить закупки в России обогащенного урана, так как стране не хватает достаточных мощностей для получения ядерного топлива. Анатолий Антонов, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла России в США в 2017–2024 годах, подчеркивал, что, вводя запрет на ввоз российского урана, Вашингтон в первую очередь наносит ущерб своей экономике .