США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов
Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для ядерных реакторов в США, несмотря на действующий запрет на импорт российского урана обогащенного урана, пишет Bloomberg.
Согласно отчету Управления энергетической информации США, в 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 млн единиц работы разделения (ЕРР; в них исчисляются работы по разделению изотопов). ЕРР зарубежного происхождения включали:
- из России — 20%;
- из Франции — 18%;
- из Нидерландов — 15%;
- из Великобритании — 9%;
- из Германии — 7%.
К концу 2024 года на складах коммерческих компаний США было 167 млн фунтов (около 75 тыс. т) урана (U₃O₈e), что на 6% больше, чем годом ранее. В отчете также говорится, что основная часть поставленного в США урана была иностранного происхождения: 36% поступило из Канады, 24% — из Казахстана, 17% — из Австралии, 9% — из Узбекистана, по 4% — из Намибии и России.
Авторы отчета указали, что на обогащение (обогащение) 72% запланированного материала направлялось за рубеж, а внутри страны обогащалось только 28% урана.
Bloomberg отмечает, что поставки из России в США продолжаются несмотря на закон, запрещающий импорт российского реакторного топлива. При этом, напоминает агентство, в запрете предусмотрено исключение, которое позволяет Министерству энергетики США выдавать отдельные разрешения на импорт до 2028 года при отсутствии альтернативных источников поставок. Среди компаний, получивших разрешения, — Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.
На прошлой неделе глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что США не могут сократить закупки в России обогащенного урана, так как стране не хватает достаточных мощностей для получения ядерного топлива. Анатолий Антонов, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла России в США в 2017–2024 годах, подчеркивал, что, вводя запрет на ввоз российского урана, Вашингтон в первую очередь наносит ущерб своей экономике.
