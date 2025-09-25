В США усомнились в отказе от российского урана до завершения боев
США не могут отказаться от закупок у России обогащенного урана, так как у страны не хватает собственных мощностей для получения ядерного топлива, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире CNN.
Министр усомнился, что Минэнерго сможет отказаться от урана из России до завершения российско-украинского конфликта. По его словам, все покупают российский обогащенный уран, и США нужно развивать обогащение урана внутри страны, строить новые объекты для обогащения.
«Я бы хотел, чтобы мы могли решить проблему с ураном завтра же. К счастью, он вносит гораздо меньший вклад в финансирование [конфликта], чем [нефть и газ]», — сказал он, напомнив, что Вашингтон требует от других стран отказаться от покупки у России углеводородов.
Райт отметил, что пять стран («Саппорская пятерка»): Япония, США, Канада, Франция и Великобритания — «работают над тем, чтобы быстро нарастить [свои] мощности по обогащению», чтобы заместить весь импорт обогащенного урана из России «в ближайшие два с половиной года».
«Мы бы предпочли не отправлять деньги в Россию, но эти деньги исчисляются сотнями миллионов долларов. Импорт нефти и газа в Европу исчисляется десятками миллиардов долларов. То есть в сто раз больше. Я бы хотел, чтобы мы могли полностью прекратить поставки обогащенного урана, но, к сожалению, мы не можем», — сказал он.
В прошлом году экс-президент США Джо Байден ввел запрет на покупку у России «необлученного, низкообогащенного» урана. Москва в ответ ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США или «по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США». Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
Как отмечал «Росатом», таким образом был введен особый порядок организации поставок российского урана на территорию США и американским заказчикам.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов