Минэнерго США: мы не сможем отказаться от урана из России до конца конфликта

В США усомнились в отказе от российского урана до завершения боев

США хотели бы отказаться от российского обогащенного урана, но своих мощностей стране не хватит для покрытия потребностей. Изменить ситуацию до завершения конфликта на Украине вряд ли получится, считает американский министр Райт

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

США не могут отказаться от закупок у России обогащенного урана, так как у страны не хватает собственных мощностей для получения ядерного топлива, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире CNN.

Министр усомнился, что Минэнерго сможет отказаться от урана из России до завершения российско-украинского конфликта. По его словам, все покупают российский обогащенный уран, и США нужно развивать обогащение урана внутри страны, строить новые объекты для обогащения.

«Я бы хотел, чтобы мы могли решить проблему с ураном завтра же. К счастью, он вносит гораздо меньший вклад в финансирование [конфликта], чем [нефть и газ]», — сказал он, напомнив, что Вашингтон требует от других стран отказаться от покупки у России углеводородов.

Райт отметил, что пять стран («Саппорская пятерка»): Япония, США, Канада, Франция и Великобритания — «работают над тем, чтобы быстро нарастить [свои] мощности по обогащению», чтобы заместить весь импорт обогащенного урана из России «в ближайшие два с половиной года».

«Мы бы предпочли не отправлять деньги в Россию, но эти деньги исчисляются сотнями миллионов долларов. Импорт нефти и газа в Европу исчисляется десятками миллиардов долларов. То есть в сто раз больше. Я бы хотел, чтобы мы могли полностью прекратить поставки обогащенного урана, но, к сожалению, мы не можем», — сказал он.

В прошлом году экс-президент США Джо Байден ввел запрет на покупку у России «необлученного, низкообогащенного» урана. Москва в ответ ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США или «по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США». Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Как отмечал «Росатом», таким образом был введен особый порядок организации поставок российского урана на территорию США и американским заказчикам.