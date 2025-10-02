Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США

Продажа урана Россией в США продолжается, в этом году ожидается рост доходов по сравнению с предыдущим.В 2025-м Москва уже получила от Вашингтона ту же сумму за поставки, что заработала в 2024-м — $800 млн, рассказал Путин

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн за полгода, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Он указал, что Соединенные Штаты — крупнейшая держава по производству энергии на атомных станциях, у России объемы меньше. Москва — не первый по объемам поставщик ядерного топлива для США, первое место — «у одной американо-европейской компании», которая покрывает 60% потребностей Штатов в уране, сообщил Путин.

«Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно мы поставляем 25%. В прошлом году <...> мы заработали <...> около $800 млн, $750 где-то, $760 млн. За первое полугодие текущего года мы продали в США урана более чем на $800 млн, и думаю, что по результатам этого года, 2025-го, это будет свыше миллиарда, где-то $1 млрд $200 млн», — сказал глава государства.

В США не раз звучали призывы к отказу от покупок урана у России. В прошлом году занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Джо Байден ввел запрет на покупку у Москвы «необлученного, низкообогащенного» урана, но поставки обогащенного топлива продолжаются. Как отмечал глава американского Минэнерго Крис Райт, отказаться от него нельзя. У США не хватает собственных мощностей для получения ядерного топлива, быстро восполнить их не получится, хотя страна прилагает усилия к тому, чтобы наращивать свое производство урана.