Мерц: Германия больше не живет в условиях мира

Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира

Германия не находится в условиях войны, но больше не живет и в мире, заявил Мерц

Германия сегодня живет в условиях, которые нельзя назвать ни войной, ни миром. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц на конференции по вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета в Берлине.

«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — сказал Шольц на мероприятии Schwarz Ecosystem Summit.

Он упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки», но деталей не привел.

«Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», — добавил немецкий канцлер.

Власти Германии ведут подготовку к возможному конфликту России и НАТО. В частности, медицинская служба немецкой армии начала готовиться к приему 1000 раненых солдат в день, говорил главный военный врач Германии Ральф Хоффман.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что мир и безопасность возможны только с позиции силы, а цель — не запугивание, а демонстрация готовности к защите.

Писториус отметил, что Германия должна активно участвовать в обороне восточного фланга НАТО, включая Литву, страны Балтии и Польшу. До того министр подчеркнул роль Германии как ключевого логистического узла для переброски войск с Запада на восток Европы.

Летом 2024 года Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный военный план Германии на случай войны. В случае конфликта на восточном фланге НАТО туда перебросят 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники из Нидерландов, Бельгии и Германии. Автомагистраль А2, протянувшаяся от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина, станет ключевым маршрутом для этой операции. Германия возьмет на себя задачу обеспечить поставки топлива, продовольствия и медикаментов для войск НАТО.

В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для Европы. Причин воевать с НАТО у страны нет, подчеркивал президент Владимир Путин.