Политика
0

Мерц в день памяти жертв войн призвал обеспечить мир силой

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Германия должна помнить о своей исторической ответственности и силой обеспечить мир, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X в связи Днем народной скорби.

Он назвал мир хрупким. «Национальный день траура напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Сейчас, как никогда прежде, мы должны взять на себя обязательство стать силой мира и обеспечить наш мир и свободу силой», — написал Мерц.

День народной скорби традиционно отмечается в Германии в середине ноября. Дату учредило Немецкое народное общество попечения военных захоронений в 1919 году в память о почти 2 млн погибших и пропавших без вести во время Первой мировой войны.

В конце сентября Мерц заявлял, что Германия живет в условиях, которые нельзя назвать ни войной, ни миром. Он упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки».

Орбан объяснил, почему Россия не нападет на Европу
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Германии ведут подготовку к возможному конфликту России и НАТО. В частности, медицинская служба немецкой армии начала готовиться к приему 1 тыс. раненых солдат в день.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что мир и безопасность возможны только с позиции силы, а цель — не запугивание, а демонстрация готовности к защите.

Вступая в должность канцлера в мае, Фридрих Мерц обозначил приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы. «Мы должны уметь защищать себя, чтобы нам не пришлось защищать себя», — заявил Мерц. Он назвал целью сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие».

Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. В декабре 2023 года президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

Персоны
Валерия Доброва
Фридрих Мерц Германия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
