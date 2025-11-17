 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Убившая сына жительница Балашихи не смогла объяснить свои мотивы

Убившая сына жительница Балашихи не смогла объяснить свои мотивы
Video

Жительница подмосковной Балашихи, задержанная за убийство своего шестилетнего сына, не смогла назвать мотивы преступления, сообщили в Следственном комитете.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — говорится в публикации.

Женщина проживала в квартире в Балашихе вместе с ребенком, а после убийства мальчика выбросила фрагменты его тела в Гольяновский пруд Москвы, считают в СК. Ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи провели допросы родственников, соседей, расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Мать призналась в убийстве мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы
Общество

Останки мальчика в пакете в пруду обнаружили 16 ноября. Позднее следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли остальные фрагменты тела 6-летнего мальчика.

О пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала, что внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

