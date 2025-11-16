В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружили останки человека, сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса — убийство (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Расследование на контроле у прокуратуры.
Столичный СК сообщил, что останки принадлежали ребенку, их нашли в рюкзаке. Возраст погибшего — от семи до десяти лет.
