Общество⁠,
0

В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружили останки человека, сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса — убийство (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Расследование на контроле у прокуратуры.

Столичный СК сообщил, что останки принадлежали ребенку, их нашли в рюкзаке. Возраст погибшего — от семи до десяти лет.

В Бурятии найдены останки пропавшего 16 лет назад украинского ученого
Общество
Куртка, обнаруженная на месте происшествия

Авторы
Теги
Полина Минаева
Москва убийство останки прокуратура

