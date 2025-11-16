СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения останков несовершеннолетнего в Гольяновском пруду, сообщил столичный Ск в телеграм-канале.

Дело завели по статье 105 УК — убийство (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Расследование на контроле у прокуратуры.

